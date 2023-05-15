Российская армия нанесла удар по пункту дислокации «Азова» в ДНР
Сюжет:Ситуация в Донбассе
Российские артиллеристы нанесли удар по пункту дислокации украинского батальона «Азов»* на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом в понедельник. 15 мая, сообщил начальник пресс-центра российской группировки «Юг» Вадим Астафьев.
— Артиллерийскими подразделениями южной группировки войск выполнены огневые налеты по пункту временной дислокации запрещённого в России нацбатальона «Азов» в районе Катериновки, — заявил он.
Также вооруженные силы РФ ударили по позициям украинских солдат в Белогоровке и Часов Яре. Ударом были уничтожены склад с боеприпасами противника, семь единиц военной техники, две огневые позиции артиллерии ВСУ и один 120-миллиметровый миномет, передает РИА Новости.
До этого Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в ночь на 14 мая российская авиация нанесла по территории Украины массированный удар. Также стало известно, что серия взрывов прогремела в промышленной зоне в Тернополе.
В этот день воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.
Вооруженные силы России провели 13 мая ночную операцию по уничтожению сил и объектов ВСУ в нескольких регионах страны, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Серия взрывов произошла в том числе в Киевской, Хмельницкой и во Львовской областях.
*Признан террористической организацией по решению Верховного суда