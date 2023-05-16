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Приметы и советы

Картаполов: Призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО

Араз Салехов
Общество
Картаполов: Призванные на сборы резервисты не попадут в зону СВО
Фото: Пресс-служба Госдумы

Призванные на сборы резервисты не попадут в зону специальной военной операции. Об этом во вторник, 16 мая, сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

— Конечно, никак не попадут в зону СВО, это не связанные между собой вещи, плановые (сборы) проводятся ежегодно, — сказал он.

Призванные на такие сборы «придут, отзанимаются положенное время и вернутся в семьи, на свои рабочие места», передает Интерфакс.

Также Картаполов рассказал, что повестки на военные сборы будут приходить резервистам в бумажном варианте, однако в некоторых регионах России их продублируют электронным способом. При этом он отдельно подчеркнул, что вручаться будут только бумажные повестки, поскольку электронную вариацию документа еще необходимо отладить.

Президент России Владимир Путин 11 мая подписал указ о призыве на военные сборы россиян, которые числятся в запасе. Согласно документу, военные сборы проводятся в Вооруженных силах, Национальной гвардии, органах государственной охраны, а также органах ФСБ.

В начале мая правительственная комиссия по законопроектной деятельности не поддержала идею об освобождении от частичной мобилизации граждан, не проходивших военную службу. В документе назвали нецелесообразным предоставлять отсрочку от частичной мобилизации для неслуживших граждан в случае возникновения угроз военной безопасности.

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