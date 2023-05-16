Премьера мюзикла «Маяковский» состоится 18 мая в Театре Луны

Фото: АГН Москва

Москва, улица Малая Ордынка, 31с1 Карта всех событий

Премьера городского мюзикла «Маяковский» состоится 18 мая в Театре Луны на Малой Ордынке. Об этом стало известно во вторник, 16 мая.

Также театральное представление состоится 19 и 23 мая. Как стало известно, 17 мая в 19:00 пройдет специальный закрытый показ. Мюзикл приурочен к 130-летия со дня рождения поэта Владимира Маяковского.

Кроме того, в Москве впервые покажут спектакль «Карлик Нос» пермского Театра-Театра. 21 июня спектакль презентуют в формате концертной 40-минутной версии в Парке Горького, а с 23 по 28 июня спектакль можно будет увидеть на сцене РАМТа.

Также театр «Современник» 3 и 4 мая показал спектакль «Мещане», поставленный по одноименной пьесе писателя Максима Горького. Режиссерское кресло занял Павел Сафонов. Роль Бессеменова сыграл Александр Балуев. Также в постановке задействовали Марину Хазову, Светлану Иванову, Владислава Прохорова, Ивана Стебунова и других.

«Яндекс. Афиша» предлагает подборку самых интересных, необычных и захватывающих мероприятий. В этом списке собраны лучшие культурные мероприятия: концерты, постановки, мастер-классы и лектории. Куда сходить в Москве в мае — в материале «Вечерней Москвы».