Госдума приняла закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Депутаты Государственной думы приняли закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом во вторник, 16 мая, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Депутаты Государственной думы, руководствуясь интересами наших граждан, в целях обеспечения безопасности Российской Федерации, приняли решение денонсировать Договор об обычных вооруженных силах в Европе, — сказал он.

В документе сказано, что с начала 1990-х годов Договор во многом устарел и утратил связь с действительностью под воздействием масштабных военно-политических изменений, прежде всего связанных с расширением НАТО.

Недавно депутат Леонид Слуцкий заявил, что комитет Госдумы по международным делам единогласно поддержал денонсацию ДОВСЕ.

10 мая президент России Владимир Путин подписал соответствующий указ. При этом в 1999 году на саммите Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в Турции был согласован обновленный вариант документа.

Новая версия договора была ратифицирована ограниченным количеством государств, а именно Россией, Белоруссией, Казахстаном и Украиной. В 2007 году российское правительство приняло решение о приостановке участия в ДОВСЕ до того момента, пока страны — участницы Североатлантического альянса «не ратифицируют Соглашение об адаптации и не начнут добросовестно выполнять этот документ».