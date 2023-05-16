Невролог Евдокимов дал прогноз по восстановлению Костомарова

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Факт стабилизации здоровья фигуриста Романа Костомарова уже говорит о положительной динамике реабилитации. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил врач — остеопат-невролог Александр Евдокимов.

— Состояние, в котором он оказался в начале зимы, не оставляло надежд на то, что он сможет выкарабкаться. Но сейчас его состояние стабилизировалось, он пошел на поправку, а значит, шансы на восстановление высокие. К тому же он находится под постоянным контролем врачей, — сказал он.

Большую роль в дальнейшей реабилитации фигуриста сыграет состояние его головного мозга, а не конечностей, отметил специалист. Нынешние технологии, отметил собеседник «ВМ», позволяют сделать протезирование с сохранением почти всех функций нервных окончаний, однако восстановить утраченные клетки мозга в настоящее время невозможно.

Костомаров попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Тогда его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, однако через некоторое время у фигуриста был обнаружен сепсис.

Последняя информация о состоянии фигуриста — в материале «Вечерней Москвы».