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Скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту

Лейла Алиева
Город
Скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на военную службу по контракту
Фото: РИА Новости
Москва, улица Яблочкова, 5с1 Карта всех событий

Российский скрипач Петр Лундстрем посетил столичный пункт отбора на военную службу, который расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

— Меня впечатлило, что очень много людей. Это, честно говоря, успокаивает и вселяет надежду. Конечно, есть очереди, это естественный процесс. Но весь этот поток распределен совершенно равномерно по всем трем этажам, и сразу видно, что процесс движется системно, — поделился впечатлениями Лундстрем.

Единый пункт отбора на военную службу по контракту начал свою работу в Москве 3 апреля. «Вечерняя Москва» собрала подробную информацию о выплатах, льготах, а также о требованиях военкомата.

В столице также работает виртуальный помощник по вопросам о поступлении на контрактную службу и о мерах поддержки @MskContract_bot в Telegram. Кроме того, для москвичей работает горячая линия по телефону 117. Всю информацию о контрактной службе можно узнать на специальной странице contract.mos.ru.

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