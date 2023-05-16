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Приметы и советы

В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего

Евгений Белоусов
Общество
В Госдуме раскритиковали случаи задержания за сочетание желтого и синего
Фото: пресс-служба Госдумы

МВД должно дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. Такое заявление сделал во вторник, 16 мая, вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков.

— Призываю МВД внести ясность и опубликовать разъяснение, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для заведения дел и задержаний, — заявил он.

Даванков назвал абсурдными подобные задержания. Он добавил, что такой путь приведет Россию к отстрелу синиц, в оперении которых присутствует сочетание желтого и синего цветов. Также придется запретить множество брендов и, как минимум, одну политическую партию — ЛДПР, передает слова вице-спикера РИА Новости.

Такой комментарий Даванков дал на фоне недавнего случая в ХМАО, где директор школы написала донос в полицию из-за косичек желто-синего цвета у ученицы. Однако в МВД не усмотрели никаких признаков нарушений в прическе девочки.

В апреле депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов обратился к министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову с просьбой не допустить размещения государственной символики Украины в общественных местах и на государственных зданиях.

Перед зданием Таврического дворца в Санкт-Петербурге, где 13–14 апреля проходило заседание Межпарламентской ассамблеи СНГ, был вывешен флаг Украины.

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