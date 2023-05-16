На Noize MC составили протокол за неуказание статуса иноагента

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

На рэпера Ивана Алексеева (Noize MC)* составили административный протокол за отсутствие маркировки иноагента. Материалы дела были опубликованы во вторник, 16 мая, Кузьминским районным судом Москвы.

Судебное заседание назначено на 1 июня. Протокол составлен по административной статье «Распространение материалов без маркировки иностранного агента», говорится на сайте суда.

Noize MC был внесен Минюстом России в реестр физлиц-иноагентов в ноябре прошлого года.

Накануне продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков*, а также блогер Илья Варламов* подали иски к Министерству юстиции Российской Федерации с требованием снять с них статус иноагента.

Ранее аналогичные заявления подали шоумен Максим Галкин* и певица Земфира Рамазанова*. О том, каким образом можно снять с себя такой статус и преуспеют ли в этом селебрити, «Вечерней Москве» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

*Признаны иноагентами на территории РФ.