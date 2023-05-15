Слепаков и Варламов подали иски к Минюсту с требованием снять статус иноагентов

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

Продюсер, артист и музыкант Семен Слепаков*, а также блогер Илья Варламов* подали иски к Министерству юстиции Российской Федерации с требованием снять с них статус иноагентов. Об этом в понедельник, 15 мая, сообщили в пресс-службе Замоскворецкого суда Москвы.

Варламов был внесен в реестр иноагентов в конце марта 2023 года. В материале сообщалось, что блогер распространял недостоверную информацию о принимаемых органами публичной власти решениях и проводимой ими политике.

Слепаков был включен в реестр позднее, в середине апреля 2023 года. Утверждалось, что артиста включили в данный список за получение поддержки от источников, базирующихся за рубежом, и выступления против спецоперации на Украине. Кроме того, Слепаков формировал негативное отношение к военной службе и государственной службе в целом.

— В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов, — приводит сообщение пресс-службы Замоскворецкого суда, куда поступили заявления, ТАСС.

Ранее аналогичные заявления подали шоумен Максим Галкин* и певица Земфира Рамазанова*. О том, каким образом можно снять с себя такой статус и преуспеют ли в этом селебрити, «Вечерней Москве» рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

*Признаны иноагентами на территории РФ.