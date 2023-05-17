РИА Новости: МиГ-31К уничтожил американский Patriot в Киеве

Фото: Минобороны РФ

Российская авиация ликвидировала американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой информированный источник.

— Фактически за счет скорости «Кинжала» ЗРК США были внезапно поражены из воздушной засады — боевые расчеты противника ничего не могли предпринять для защиты своих зенитных систем, — сказал он.

Скоростные способности отечественных ракет «Кинжал» дают возможность им достигать военных объектов на территории Украины за считаные минуты, цитирует источника агентство.

Накануне CNN сообщил, что Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения в результате российского удара. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в США.

Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

11 мая представители военного ведомства опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.