Госдума приняла закон о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий

Фото: Пресс-служба Госдумы

В Государственной Думе приняли во втором чтении законопроект о беззаявительном назначении социальных и страховых пенсий. Об этом в среду, 17 мая, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

— Принятие закона позволит исключить ситуации, когда люди, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации, вынуждены собирать справки и обивать пороги ведомств, чтобы получить положенные выплаты, — сказал он.

Положения закона вступят в силу с 1 января 2024 года, сообщает сайт Госдумы.

В мае вступают в силу сразу несколько важных законов. Один из них касается пенсии. Так, с 1 мая начали действовать поправки в закон, согласно которым доставка пенсий наличными деньгами осуществляется теперь исключительно «Почтой России», чтобы деньги пенсионерам поступали точно в срок, гарантированно и бесперебойно. Что важно знать об изменениях в доставке пенсии наличными — в материале «Вечерней Москвы».

Каждый пенсионер имеет право выбрать организацию, доставляющую пенсию, а также способ ее получения. Как получить социальные выплаты не выходя из дома — в материале «ВМ».