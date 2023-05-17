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МИД Индии: Боррель должен посмотреть регламент ЕС после угроз в адрес Нью-Дели из-за нефти

Араз Салехов
В мире
МИД Индии: Боррель должен посмотреть регламент ЕС после угроз в адрес Нью-Дели из-за нефти
Фото: Unsplash

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель должен посмотреть регламент Евросоюза после угроз в адрес Нью-Дели из-за нефти. Об этом в среду 17 мая, заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар.

— Посмотрите на правила Совета ЕС, — заявил он.

Глава ведомства подчеркнул, что нефть из РФ перестает рассматриваться как российский продукт, поскольку она существенно перерабатывается в третьих странах. В связи с этим Джайшанкар призвал Борреля ознакомиться с постановлением Совета ЕС 833/2014, передает агентство ANI.

Недавно Россия и Индия приостановили переговоры об использовании рупий в торговле между странами. Отмечается, что на долю Индии приходится всего два процента мирового экспорта. Из-за этого, по данным агентства Reuters, многие страны не хотят держать активы в рупиях.

По итогам прошлого года товарооборот между Россией и Индией вырос в 2,6 раза, превысив отметку 35 миллиардов долларов. Зачем России нужен «разворот на Восток» и чем он может быть полезен — в материале «Вечерней Москвы».

Нефть Жозеп Боррель Россия Индия
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