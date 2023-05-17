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Здание на севере столицы передали для нового центра московского долголетия

Лейла Алиева
Город
Здание на севере столицы передали для нового центра московского долголетия
Фото: Анна Малакмадзе / Вечерняя Москва
Москва, Керамический проезд Карта всех событий

Город предоставил новое четырехэтажное здание для центра московского долголетия в районе Бескудниково. Об этом в среду, 17 мая, сообщил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

— Город передал Территориальному центру социального обслуживания «Бескудниково» новое здание площадью 4,3 тысячи квадратных метров в Керамическом проезде, доме 45б. Оно адаптировано для маломобильных граждан. Два этажа займет центр московского долголетия, — рассказал он.

Также в здании откроются службы психологической и бесплатной юридической помощи, передает официальный сайт мэра Москвы.

Еще шесть помещений для центров московского долголетия город предоставил в районах Арбат, Восточное Измайлово, Гольяново, Соколиная Гора, Покровское-Стрешнево и Лефортово. Сейчас в них идет ремонт, который завершится до конца лета.

Свыше 700 человек присоединились к ассоциации клубов центров московского долголетия. Самые инициативные москвичи старшего возраста вместе организуют городские мероприятия и акции в социальных сетях, продумывают сценарии концертных программ и многое другое.

Московское долголетие Москва Северный административный округ (САО)
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