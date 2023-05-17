Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Мужчина скончался, упав со второго этажа на арматуру в Новой Москве

Лейла Алиева
Происшествия
Мужчина скончался, упав со второго этажа на арматуру в Новой Москве
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва
Москва, поселение Воскресенское, улица Адмирала Угрюмова Карта всех событий

Во время проведения кровельных работ в частном жилом доме в ТиНАО скончался мужчина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 17 мая.

По ее словам, 51-летний местный житель упал со второго этажа на арматуру фундамента пристройки. Получив травмы не совместимые с жизнью, он скончался на месте. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, заключила Нефедова.

10 мая произошло обрушение строительных лесов рядом со станцией первого маршрута Московских центральных диаметров «Кунцевская». В результате происшествия пострадали двое рабочих.

Новая Москва Смерть Прокуратура
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте