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Мужчина скончался, упав со второго этажа на арматуру в Новой Москве
Москва, поселение Воскресенское, улица Адмирала Угрюмова Карта всех событий
Во время проведения кровельных работ в частном жилом доме в ТиНАО скончался мужчина. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 17 мая.
По ее словам, 51-летний местный житель упал со второго этажа на арматуру фундамента пристройки. Получив травмы не совместимые с жизнью, он скончался на месте. Прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, заключила Нефедова.
10 мая произошло обрушение строительных лесов рядом со станцией первого маршрута Московских центральных диаметров «Кунцевская». В результате происшествия пострадали двое рабочих.
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