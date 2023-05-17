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Собянин: Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отмечает четвертый день рождения

Араз Салехов
Город
Собянин: Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отмечает четвертый день рождения
Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин

Музей славянской письменности «Слово» на ВДНХ отметит четвертый день рождения. Об этом в среду, 17 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Здесь несколько тематических зон. В них рассказывают о возникновении и развитии письменности, истории букв, о связи текстов с духовной, культурной и политической жизнью, — сказал он.

В День славянской письменности и культуры, 24 мая, горожан и гостей столицы приглашают в музей на различные мероприятия: на иммерсивную театральную постановку «Сначала было слово» и обзорную экскурсию «Кириллица в пространстве и времени: от момента создания до наших дней», написал Собянин в своем Telegram-канале.

Также мэр заявил, что на ВДНХ открылся спортивный сезон, в ходе которого горожане смогут посетить множество площадок для игр и спортивных клубов. В частности, рядом с павильонами № 57 и 58 на площади Промышленности откроются площадки для настольного тенниса и бадминтона. Они будут работать с 11:00 до 21:00 (в выходные до 22:00).

В эти выходные температура в Москве составит плюс 22 градусов, сообщают синоптики из центра «Фобос». Самое время для прогулок! «Вечерняя Москва» рассказывает, в каких парках сегодня можно отлично провести время.

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