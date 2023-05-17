Елена Самышина: Проект «Здоровая Москва» продвигает бережное отношение к здоровью

Фото: duma.mos.ru

В столице удается продвигать здоровые ценности благодаря проекту «Здоровая Москва». Об этом в среду, 17 мая, заявила депутат Московской городской думы, главный врач городской поликлиники №3 Елена Самышина.

— Взрослым, занятым людям свойственно откладывать незначительные проблемы со здоровьем, недомогания на потом. Такие начинания, как «Здоровая Москва», помогают встроить быстрый чекап в обычную прогулку по парку, и растущий интерес к проекту показывает, что все больше людей готовы пройти такую «диагностику на бегу», а, значит, эти проекты надо продолжать, — сказала она.

В качестве одного из преимуществ такого проекта парламентарий выделила удобство: все данные сразу включены в единый цифровой контур городского здравоохранения. Это дает возможность сохранить полученные результаты исследований в электронной медицинской карте, а позже в случае необходимости направить пациента к необходимым специалистам, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Мэр столицы Сергей Собянин рассказал, что в столичных парках вновь открылись павильоны «Здоровая Москва». Результаты обследований и анализов пациенты смогут посмотреть в электронной медицинской карте. При обнаружении каких-либо отклонений медики направят на дополнительную диагностику.

Главный врач диагностического центра № 5 Павел Гуляев в беседе с «Вечерней Москвой» отметил, что одним из главных преимуществ павильонов «Здоровая Москва» является возможность проходить бесплатные обследования без предварительной записи.