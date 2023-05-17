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Приметы и советы

Соучастника убийства Татарского Юрия Денисова объявили в розыск

Лейла Алиева
Происшествия
Соучастника убийства Татарского Юрия Денисова объявили в розыск
Фото: Пресс-служба Мосгорсуда

Члена украинской диверсионно-террористической группы, соучастника убийства военного корреспондента Владлена Татарского Юрия Денисова объявили в розыск. Об этом в среду, 17 мая, свидетельствуют данные базы розыска МВД России.

— Денисов Юрий Михайлович, 13 августа 1987 года рождения. Место рождения — город Снежное, Донецкая область, Украина. Разыскивается по статье УК РФ, — говорится в карточке ведомства.

Соучастника убийства Татарского Юрия Денисова объявили в розыск Фото: МВД России

При этом конкретная статья, по которой разыскивается Денисов, не уточняется.

Вечером в воскресенье, 2 апреля, в кафе «Стрит-бар» в Санкт-Петербурге, произошел взрыв. В результате происшествия погиб военный корреспондент Владлен Татарский, выступавший в заведении. Еще 32 человека получили травмы различной степени тяжести Подозреваемая в организации убийства Дарья Трепова задержана. Подробнее о случившемся, — в материале «Вечерней Москвы».

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