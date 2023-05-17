Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

В МИД Финляндии заявили о заморозке счетов представительств страны в России

Лейла Алиева
В мире
В МИД Финляндии заявили о заморозке счетов представительств страны в России
Фото: Pexels

Банковские счета представительств Финляндии в России заморозили. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в финском внешнеполитическом ведомстве.

— Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется, — приводит сообщение РИА Новости.

12 февраля второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Известно, что сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями: 7,5 миллиарда франков.

В свою очередь политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве» о четырех причинах краха антироссийских санкций. По его словам, основным поводом для провала ограничений стал масштаб экономики России.

Несмотря на это в Евросоюзе разрабатывают 11-й по счету пакет антироссийских санкций. Еврокомиссар по финансовой стабильности ЕС Мейрид МакГиннесс добавила: в этот раз страны Европейского союза хотят получить уверенность в том, что Россия не сможет действовать в обход введенных ими ограничений.

Финляндия Россия Финансы
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Хлебные договоренности: чем закончится ситуация вокруг «зерновой сделки»

Марина Кудинова
Марина Кудинова

Школа открыта для всех жителей

Никита Миронов
Никита Миронов

Евровидение: пляшем да трусами машем

Все мнения
О проекте