В МИД Финляндии заявили о заморозке счетов представительств страны в России

Фото: Pexels

Банковские счета представительств Финляндии в России заморозили. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в финском внешнеполитическом ведомстве.

— Министерство иностранных дел подтверждает, что счета представительств Финляндии в России заморожены и не могут быть использованы. Ситуация серьезная, и вопрос расследуется, — приводит сообщение РИА Новости.

12 февраля второй крупнейший банк Швейцарии Credit Suisse заморозил российские активы на сумму 17,6 миллиарда франков, что эквивалентно более чем 19 миллиардам долларов. Известно, что сумма оказалась значительно больше, чем официально заблокированная властями: 7,5 миллиарда франков.

В свою очередь политолог Сергей Марков рассказал «Вечерней Москве» о четырех причинах краха антироссийских санкций. По его словам, основным поводом для провала ограничений стал масштаб экономики России.

Несмотря на это в Евросоюзе разрабатывают 11-й по счету пакет антироссийских санкций. Еврокомиссар по финансовой стабильности ЕС Мейрид МакГиннесс добавила: в этот раз страны Европейского союза хотят получить уверенность в том, что Россия не сможет действовать в обход введенных ими ограничений.