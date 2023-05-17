ФСБ задержала четырех спонсоров исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам»
Сотрудники ФСБ задержали четырех пособников исламистов из международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.
— Федеральной службой безопасности РФ в результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Дагестан задержаны четыре пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, подозреваемые регулярно перечисляли средства на счета боевиков для покупки оружия и транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».
24 января ФСБ задержали шестерых членов ячейки исламистов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму.
*Террористические организации, запрещенные в РФ.