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ФСБ задержала четырех спонсоров исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам»

Лейла Алиева
Происшествия
ФСБ задержала четырех спонсоров исламистов из «Хайят Тахрир аш-Шам»
Фото: kotlovka.mos.ru

Сотрудники ФСБ задержали четырех пособников исламистов из международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам»*. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе ведомства.

— Федеральной службой безопасности РФ в результате скоординированных оперативно-разыскных мероприятий на территории Забайкальского края, Ямало-Ненецкого автономного округа и республики Дагестан задержаны четыре пособника международной террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, подозреваемые регулярно перечисляли средства на счета боевиков для покупки оружия и транспорта. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Содействие террористической деятельности».

24 января ФСБ задержали шестерых членов ячейки исламистов «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами»* в Крыму.

*Террористические организации, запрещенные в РФ.

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