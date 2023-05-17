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Приметы и советы

Депутат Нилов назвал абсурдным наказание за одежду синего и желтого цветов

Араз Салехов
Общество
Депутат Нилов назвал абсурдным наказание за одежду синего и желтого цветов
Фото: Пресс-служба Госдумы

В Госдуме назвали абсурдным Наказание за использование одежды синего и желтого цветов является абсурдным. Об этом в среду, 17 мая, заявил заместитель руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Ярослав Нилов.

— Абсурдная ситуация, когда обсуждается вопрос использования цветов в одежде наших граждан... Почему люди, которые носят одежду этих цветов должны нести какую-то ответственность? <…> Это же абсурд, — отметил он.

Парламентарий упомянул, что некоторые пытаются обвинить ЛДПР в использовании цветов украинского флага. По мнению парламентария, привлекать к ответственности необходимо, если только есть действительно признаки правонарушения, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне вице-спикер Госдумы от партии «Новые люди» Владислав Даванков заявил, что МВД должно дать разъяснения, что сочетание желтого и синего цветов не является основанием для задержания и заведения дел. Он назвал абсурдными подобные задержания.

Такой комментарий Даванков дал на фоне недавнего случая в ХМАО, где директор школы написала донос в полицию из-за косичек желто-синего цвета у ученицы. Однако в МВД не усмотрели никаких признаков нарушений в прическе девочки.

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