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Приметы и советы

Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине

Араз Салехов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Песков прокомментировал публикацию Херша о призыве к переговорам по Украине
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

На Украину увеличивается потоки поставок оружия и амуниции, поэтому пока не ясно, как воспринимать призыв американского журналиста Сеймура Херша завершить конфликт. Об этом в среду, 17 мая, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Херш в статье для Substack написал, что ряд стран под предводительством Польши призывает президента Украины Владимира Зеленского завершить конфликт в стране. В данную группу стран входят также Венгрия, Латвия, Эстония и Латвия.

— Я не знаю, как воспринимать данные этого журналиста. Мы воспринимаем конкретные факты. Мы видим, что потоки оружия, потоки амуниции и боеприпасов на Украину увеличиваются, — сказал он.

Официальный представитель Кремля отметил, что киевскому режиму поставляют все более сложную для использования технику, не ограничиваясь обычным вооружением, передает РИА Новости.

Вопреки уговорам, Зеленский недавно заявил, что Украина рассчитывает получить от Североатлантического альянса четкий сигнал о своем будущем после окончания конфликта. Он также отметил, что в Киеве не рассматривают возможности прекращения получения военной помощи от западных стран.

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