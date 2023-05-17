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Вассерман объяснил, почему выступил против законопроекта о «гуманной эвтаназии» бездомных животных

Илья Ашуров

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Вассерман объяснил, почему выступил против законопроекта о «гуманной эвтаназии» бездомных животных
Фото: Пресс-служба Госдумы

Госдума 16 мая одобрила в первом чтении законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных. Если его окончательно примут, под угрозой отстрела могут оказаться тысячи собак, в том числе имеющих дом. «Вечерняя Москва» побеседовала с депутатом Госдумы Анатолием Вассерманом, который голосовал против инициативы.

Законопроект, о котором идет речь, предусматривает поправки к закону «Об ответственном обращении с животными». Предлагаемые меры позволят регионам самим решать, что делать с бездомными животными, в том числе дадут местным властям право на так называемую гуманную эвтаназию.

Собеседник «ВМ» отметил, что он, как и его фракция «Справедливая Россия — За правду», выступает против предложенных поправок. По его мнению, действующий закон уже расширяет полномочия регионов. Однако им нужно дать дополнительное финансирование.

— Предлагаемые поправки позволяют регионам сократить расходы (выделяемые на контроль за бродячими животными — прим. «ВМ»), в том числе и путем ликвидации животных, — говорит Вассерман. — Но, на мой взгляд, лучше было бы передать регионам средства на исполнение действующего закона. А еще совершенно необходимо привязать каждое животное к конкретному человеку, чтобы он сам нес ответственность за его поведение, то есть ввести регистрацию животных.

Ранее законопроект раскритиковал глава фракции эсеров Сергей Миронов. Он назвал законопроект «живодерским» и заявил, что его принимают «в угоду нерадивым чиновникам».

Также против инициативы высказался глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

— Я считаю, что, по сути, законопроект спровоцировал массовое убийство бездомных животных — во дворах расстреливают, разбрасывают яд, — сказал сенатор.

Подробнее о том, к чему может привести законопроект о «гуманной эвтаназии» бездомных животных и что о нем думают зоозащитники, — в материале «ВМ».

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