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Путин поручил до 15 июня утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России

Араз Салехов
Политика
Путин поручил до 15 июня утвердить концепцию развития автомобильного туризма в России
Фото: Пресс-служба Совфеда

В России необходимо разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма. С таким поручением выступил президент России Владимир Путин в среду, 17 мая.

— Разработать и утвердить концепцию развития автомобильного туризма в Российской Федерации, определяющую в том числе условия развития сопутствующей инфраструктуры и предусматривающую реализацию пилотного проекта по осуществлению автомобильного туризма по маршруту Санкт-Петербург — Владивосток, включающему в себя федеральные трассы «Россия» (Москва — Санкт-Петербург) и «Восток» (Москва — Казань), — говорится в поручении.

Его необходимо выполнить до 15 июня. Ответственным за выполнение назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Санкт-Петербург попал в число трех самых популярных направлений для летнего отдыха в России. Самым популярным направлением стал Краснодарский край. Туда в летний сезон планируют отправиться 32 процента опрошенных. Второе место занял Крым — 18 процентов голосов.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

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