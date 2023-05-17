Песков: В Кремле видели обращения по вопросам о деле о госизмене против сибирских ученых

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В Кремле видели обращение в поддержку сотрудника ИТПМ СО РАН Анатолия Маслова, директора института Александра Шиплюка и главного научного сотрудника Института теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича Сибирского отделения РАН Валерия Звегинцева, которых обвинили в государственной измене. Об этом в среду, 17 мая, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

— Я не думаю, что Кремль может дать какую-то реакцию. Мы действительно видели это обращение, но работают российские специальные службы, они выполняют свои функции. Это очень серьезное обвинение. Разумеется, человек может быть признан виновным только по решению суда, — отметил он.

Песков, добавил, что Кремль не может придерживаться какой-либо стороны при следственных мероприятиях, передает РИА Новости.

Александр Шиплюк был арестован в августе прошлого года. Сообщалось, что перевезенному в СИЗО «Лефортово» Шиплюку вменяют то же, что и главному научному сотруднику института Анатолию Маслову, — госизмену.

Незадолго до этого новосибирский Советский районный суд арестовал заведующего лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета Дмитрия Колкера, который также подозревался в государственной измене.