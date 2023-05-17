Армия России нанесла удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве

Фото: Минобороны РФ

Российские военные нанесли удар по крупному складу боеприпасов в Николаеве. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе Минобороны.

— Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по крупному складу боеприпасов, оборудованному на территории судоремонтного предприятия в городе Николаев, — говорится в сообщении.

Российская армия поразила объект, передает Telegram-канал Минобороны России.

Также ВС РФ уничтожили оборонный завод «Зоря-Машпроект» под Николаевом с помощью ракеты «Калибр». На заводе занимались производством газотурбинных двигателей, в частности для ракетных катеров типа «Молния». Здесь в военных целях расположена военная техника ВСУ.

Кроме того, армия ликвидировала американский зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) Patriot в Киеве из воздушной засады. Скоростные способности отечественных ракет «Кинжал» дают возможность им достигать военных объектов на территории Украины за считаные минуты.

Накануне российская авиация ликвидировала автомобильный путепровод в Красном в Донецкой народной республике. В общей сложности на этом направлении летчики совершили девять вылетов.