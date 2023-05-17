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CNN: Командные центры управления в Киеве попали под воздушные удары России

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
CNN: Командные центры управления в Киеве попали под воздушные удары России
Фото: Unsplash

Российские военные нацелились на расположенные в Киеве командные центры и центры управления украинской армии. Об этом в среду, 17 мая, сообщает телеканал CNN.

Неназванный американский чиновник рассказал телеканалу, что армия РФ предпринимает все более масштабные воздушные атаки по украинской столице. Эти атаки также направлены на то, чтобы сбить с толку имеющиеся у Украины системы ПВО, передает телеканал.

Минобороны России недавно сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

11 мая в Минобороны опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.

США допустили важную стратегическую ошибку, когда решили поставлять на Украину системы Patriot, поскольку они явно уязвимы для ударов со стороны РФ. Такое мнение выразил аналитик Джефф Ламер.

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