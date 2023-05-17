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СМИ: Сына Пашиняна попытались похитить родители погибших в Карабахе солдат

Евгений Белоусов
В мире
СМИ: Сына Пашиняна попытались похитить родители погибших в Карабахе солдат
Фото: primeminister.am

В отношении сына премьер-министра Армении Никола Пашиняна была совершена попытка похищения. Об этом в среду, 17 мая, сообщает принадлежащая семье премьера газета «Айкакан жаманак».

Похитить Ашота Пашиняна возле его дома попытались члены общественной организации «Зов сыновей». Ее создали родители военнослужащих, погибших в карабахской войне осенью 2020 года.

Пашиняна-младшего заставили силой сесть в автомобиль. Однако сын армянского премьера сумел выпрыгнуть из машины на ходу и попал под колеса второго автомобиля членов «Зова сыновей».

В результате юноша повреди ногу, но спасся. Вскоре после попытки похищения он обратился за помощью в правоохранительные органы, пишет газета.

Политолог, общественный деятель Сергей Марков в беседе с «Вечерней Москвой» высказал мнение, что столкновения между Арменией и Азербайджаном будут продолжаться на протяжении ближайших трех лет, пока не истечет срок действия трехстороннего соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе, подписанного Баку, Ереваном и Москвой 10 ноября 2020 года.

Похищения Армения Никол Пашинян
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