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Замена Украине? Зачем на самом деле на Западе заговорили о включении Турции в состав ЕС

Рафаэль Залян

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Эксклюзивы ВМ
В мире
Замена Украине? Зачем на самом деле на Западе заговорили о включении Турции в состав ЕС
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Статья издания Politico о якобы дилемме Запада, кого в первую очередь принять в «семью» Евросоюза — Украину или Турцию — это всего лишь попытка повлиять на результаты второго тура выборов в Турции. Об этом в беседе с «Вечерней Москвой» заявил политолог Юрий Светов.

По его словам, у Украины и так есть статус кандидата в Европейский союз, а Турция стоит в этой очереди уже несколько десятилетий.

— Да, Запад думает — кого взять в первую очередь в ЕС, но ситуация все же несколько иная. Поддержка Украины связана со стремлением ослабить РФ до такой степени, чтобы Москва не могла быть союзником Китая в случае столкновения Китая с США, — уточнил Светов.

Турция же давно член НАТО, но все равно пока у Запада есть дилемма — брать ли эту страну в состав Евросоюза или нет, считает политолог.

— В случае с Украиной западный политический истеблишмент убежден, что ее нужно максимально инкорпорировать в ЕС и НАТО, поэтому то, что написало издание Politico, — это чушь и вымысел. На самом деле эта статья нужна была, чтобы повлиять на результаты второго тура выборов в Турции в пользу оппозиции. Оппозиция же утверждает, что Турцию не принимают в ЕС как раз из-за Эрдогана. А вот если одержит победу его оппонент — Кемаль Кылычдароглу, тогда шанс на вступление в ЕС повысится в разы, — объяснил эксперт.

Светов навал все это бессмысленными медийными играми, которые имеют к реальности очень посредственное отношение.

О том, что Евросоюз не сможет одновременно принять в свой состав Украину и Турцию в связи с экономическими проблемами, написало ранее издание Politico. Как сообщил изданию высокопоставленный европейский чиновник, в какой-то момент Европе придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. На его взгляд, немыслимо, чтобы ЕС смог поглотить как Турцию, так и Украину. Рынок этого не вынесет, убежден спикер.

Поддержка киевского режима со стороны Брюсселя «может вынудить ЕС четко заявить, что Турция никогда не вступит в объединение». В связи с этим в западной части Европы «выдохнут с облегчением» в случае победы действующего президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во втором туре выборов, передает издание.

Украина Евросоюз (ЕС) Реджеп Эрдоган Турция Выборы
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