Georgian Airways отменила транзитные рейсы из Тбилиси в Москву

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Грузинская авиакомпания Georgian Airways аннулировала рейсы между Тбилиси и Москвой транзитом через Ереван. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе компании.

Уточняется, что компания отменила все транзитные рейсы после 20 мая. Решение о возвращении денег за уже купленные билеты или компенсации пока не было принято.

Коммерческое отделение сейчас решает вопрос с приобретенными билетами армянской авиакомпании «Эйр Дилижанс» на транзитные рейсы через Ереван, и до конца дня пассажиры получат информацию, передает ТАСС.

15 мая президент России Владимир Путин отменил визовый режим для граждан Грузии. Для пересечения границы РФ гражданам Грузии теперь достаточно документов, которые удостоверяют их личность. Также глава государства снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в Грузию.

В Тбилиси прошли протесты с требованием отказаться от авиасообщения с Россией. Граждане потребовали от грузинских властей также отказаться от возможности безвизового режима.

Какие ограничения ждут Грузию из-за возобновления авиасообщения с Россией — в материале «Вечерней Москвы».