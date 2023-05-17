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Приметы и советы

Посольство России объяснило введение ограничений в отношении финской дипмиссии

Евгений Силаев
В мире
Посольство России объяснило введение ограничений в отношении финской дипмиссии
Фото: Пресс-служба Совфеда

Россия ввела финансовые ограничения в отношении посольства Финляндии в качестве ответной меры. Об этом в среду, 17 мая, сообщили в пресс-службе посольства России в Хельсинки.

Представители российской дипмиссии напомнили, что Финляндия ввела в их отношении финансовые ограничения. В частности, банк «Нордеа» ввел комиссию в размере пять тысяч евро на любую операцию по счету посольства, независимо от суммы перевода.

Российская сторона предупреждала финских коллег о возможном принятии ответных мер, напомнили в посольстве.

— Сейчас на основании принципа взаимности финскому посольству, насколько мы понимаем, предоставлена возможность пользоваться российским банком ВТБ для осуществления платежей по обеспечению текущей деятельности диппредставительства в соответствии с нормами Венской конвенции 1961 г. Так что, как говорится, «мяч на финской стороне», — говорится в Telegram-канале посольства России.

Накануне МИД Финляндии сообщил, что средства посольства страны в Москве заблокированы и дипмиссия не может ими распоряжаться. В ведомстве отметили, что «вопрос расследуется».

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