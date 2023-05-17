Годовая инфляция в России ускорилась до 2,34 процента

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Инфляция в России в годовом выражении ускорилась до 2,34 процента на 15 мая с 2,32 процента на 10 мая. Это следует из обзора Минэкономразвития РФ, опубликованного в среду, 17 мая.

— За период с 11 по 15 мая 2023 года цены выросли на 0,04 процента. Год к году инфляция практически сохранилась на уровне прошлой недели, составив 2,34 процента, — говорится в обзоре.

Снижение цен на продовольствие в стране продолжилось и составило 0,05 процента на фоне сохраняющегося удешевления плодоовощной продукции и околонулевого роста цен на остальные продовольственные товары.

Глава Центрального Банка РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что повышение ключевой ставки может понадобиться на ближайшем заседании совета директоров ЦБ РФ. Такое решение будет принято в том случае, если регулятор увидит признаки ускорения инфляции, что «станет угрозой достижения цели — четырех процентов в 2024 году».

Эксперт по фондовому рынку Михаил Зельцер заявил, что проинфляционные риски все еще сохраняются, особенно на фоне недавнего сильного ослабления рубля, что особенно важно в ситуации восстановления импорта. У регулятора существует инструмент сдерживания, он может пойти на временное ужесточение кредитно-денежной политики, добавил специалист.