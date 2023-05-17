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19Fortyfive: Россия взломом РСЗО HIMARS нанесла тяжелый удар по ВСУ

Евгений Силаев

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
19Fortyfive: Россия взломом РСЗО HIMARS нанесла тяжелый удар по ВСУ
Фото: shutterstock

Россия «взломала» американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, нанеся тем самым «тяжелый удар» по Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом написал украинский обозреватель Максим Скрипченко в статье для 19Fortyfive.

— Россия все более успешно блокирует ракеты HIMARS, используя электронные глушители, чтобы заставить их не попадать в цель, — говорится в тексте статьи.

По словам эксперта, подобные действия влияют на будущее контрнаступление ВСУ. Теперь Украине будет сложнее угрожать российской военной инфраструктуре, говорится в статье.

Накануне CNN сообщил, что ЗРК Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения в результате российского удара. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в США.

Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

11 мая представители военного ведомства опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.

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