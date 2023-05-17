Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, что «разнесла» Россия под Киевом

Фото: Минобороны РФ

Россия уничтожила под Киевом очень важные цели ВСУ, о чем говорят мощные взрывы во время ракетных ударов. Такое мнение высказал в среду, 17 мая, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно, — заявил он.

По словам Макгрегора, российские военные хорошо представляют себе расположение всего нового вооружения, которое Киев получает от Запада. Практически все российские удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового оружия, заявил экс-советник на YouTube-канале «Redacted».

Накануне CNN сообщил, что ЗРК Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения в результате российского удара. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в США.

Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

11 мая представители военного ведомства опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.