Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, что «разнесла» Россия под Киевом

Евгений Белоусов

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
Экс-советник Пентагона Макгрегор рассказал, что «разнесла» Россия под Киевом
Фото: Минобороны РФ

Россия уничтожила под Киевом очень важные цели ВСУ, о чем говорят мощные взрывы во время ракетных ударов. Такое мнение высказал в среду, 17 мая, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

— Под Киевом русские попали по очень важным уязвимым местам, разнеся их в пух и прах. Если вам попадались какие-либо видео оттуда, вы наверняка наблюдали довольно сильные взрывы, а это говорит о том, что российская разведка работает превосходно, — заявил он.

По словам Макгрегора, российские военные хорошо представляют себе расположение всего нового вооружения, которое Киев получает от Запада. Практически все российские удары пришлись на склады хранения боеприпасов и пункты нахождения нового оружия, заявил экс-советник на YouTube-канале «Redacted».

Накануне CNN сообщил, что ЗРК Patriot, который был отправлен из США на Украину, получил повреждения в результате российского удара. По результатам изучения повреждений будет принято решение о том, возможен ли его ремонт на месте или потребуется возвращение техники в США.

Минобороны сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве.

11 мая представители военного ведомства опровергли данные о том, что зенитно-ракетный комплекс Patriot якобы сбил российскую ракету «Кинжал». В ведомстве отметили, что ЗРК не способен перехватывать объекты на скорости, которой достигает снаряд. В связи с этим ракета не могла быть сбита.

Украина Оружие Россия США
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Александр Хохлов
Александр Хохлов

Первую Storm Shadow российские войска уже сбили, очередь за дронами

Александра Ерошенко
Александра Ерошенко

Почему мы так любим сказки советских режиссеров

Алексей Кочетков
Алексей Кочетков

Победа Эрдогану дастся нелегко

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Росток редко похож на плод

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Чита-дрита, чита-маргарита: хорошие отношения с РФ и закон гостеприимства — важный алгоритм для Грузии

Александр Лосото
Александр Лосото

И стены помогают: одно из направлений развития медицины — стационары на дому

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Жалкое зрелище: в Сети появился тизер второго сезона сериала «И просто так»

Все мнения
О проекте