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СМИ: В Одессе прозвучали взрывы

Евгений Силаев

Сюжет: 

Спецоперация на Украине
В мире
СМИ: В Одессе прозвучали взрывы
Фото: Unsplash

В Одессе и области прозвучал ряд взрывов на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги. Об этом в среду, 17 мая, сообщили местные СМИ.

Подробности произошедшего не уточняются. Известно, что перед этим в Одесской, Николаевской и Харьковской, а также части подконтрольной Украине Херсонской области объявили воздушную тревогу, передает РИА Новости.

Накануне телеканал CNN сообщил о том, что российские военные нацелились на расположенные в Киеве командные центры и центры управления украинской армии. Атаки также направлены на то, чтобы сбить с толку имеющиеся у Украины системы ПВО.

Минобороны России недавно сообщило, что российские военные высокоточными ударами гиперзвукового комплекса «Кинжал» уничтожили украинский ЗРК Patriot в Киеве. Позднее в ведомстве уточнили, что речь идет о пяти пусковых установках.

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