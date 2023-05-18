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Приметы и советы

На Лазареву составили протокол за отсутствие маркировки иноагента

Юлия Курганова
Происшествия
На Лазареву составили протокол за отсутствие маркировки иноагента
Фото: Youtube / Юзефович

Административный протокол в отношении телеведущей Татьяны Лазаревой* поступил в Пресненский районный суд Москвы. Информация об этом размещена на портале столичных судов общей юрисдикции.

Протокол составлен по части 4 статьи 19.34 Кодекса РФ об административных правонарушениях «Производство или распространение материалов иностранным агентом без указания на то, что эти материалы произведены иностранным агентом».

Суд зарегистрировал данный протокол во вторник, 16 мая.

Министерство юстиции России добавило Лазареву в реестр иностранных агентов в июле прошлого года. Причиной было указано «осуществление политической деятельности», иностранным источником названа Украина. Телеведущая подала иск к ведомству, требуя убрать ее из реестра, но суд отказал ей. Она подала апелляционную жалобу.

16 мая сообщалось, что на рэпера Ивана Алексеева (Noize MC)* составлен административный протокол за отсутствие маркировки иноагента. Судебное заседание назначено на 1 июня.

*Признаны иноагентами на территории России.

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