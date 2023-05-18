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Приметы и советы

«Использовать специальную прокладку»: как отвечать близким на вопросы о зарплате

Анастасия Харламова

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Эксклюзивы ВМ
Общество
Как отвечать на вопросы о зарплате
Фото: Pexels

Спрашивать о доходах и стоимости вещей нельзя даже у самых близких друзей и родственников. Об этом «Вечерней Москве» рассказала президент Национальной ассоциации экспертов по деловой этике, этикету и протоколу Альбина Холгова.

По ее словам, если мы говорим о светской беседе, то категорически запрещено спрашивать о доходах и стоимости каких-либо вещей.

— Например, даже неприлично спрашивать, сколько стоит баночка красной икры. Мы все примерно знаем ее стоимость, — это не такие большие деньги. Однако неприлично задавать такие вопросы, — подчеркнула эксперт.

Вопросы о финансах можно задавать на собеседованиях, деловых встречах и по рабочим моментам.

— Мы можем спокойно обсуждать, за сколько продаем или покупаем товар или услугу, — отметила Холгова.

Однако в светской беседе ни подруга, ни мама не должны спрашивать по этикету, сколько вы зарабатываете или сколько стоят ваши новые туфли — это табуированный вопрос.

— Правда, все зависит от дистанции, которая у вас есть с определенным человеком. В светской беседе есть 35 сантиметров интимной дистанции, в которую входят люди из самого близкого круга. Это друзья и родственники. Если мы увидели у подруги сногсшибательное платье, и нам захотелось такое, то можно спросить о цене. Но важно использовать специальную прокладку: «Извини меня, пожалуйста, этот вопрос не по этикету, если не хочешь, не отвечай. Сколько стоит твое платье?». Мы даем человеку выбор, отвечать на наш вопрос или нет, — объяснила Холгова.

Также эксперт рассказала, насколько допустимо для медийной личности демонстрировать свои несовершенства массовой аудитории.

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