Задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь инспектора ФСИН на юге Москвы

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Подозреваемого в посягательстве на жизнь инспектора ФСИН задержали. Об этом сообщили в четверг, 18 мая, в Telegram-канале прокуратуры Москвы.

— Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа задержан, — сказано в сообщении.

Отмечается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника ФСИН. Расследование данного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.

По данным следствия, вечером 17 мая в квартире дома на Кленовом бульваре 18-летний молодой человек напал с ножом на инспектора ФСИН, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу.

Инспектор прибыл по адресу в рамках контроля соблюдения решения суда. Ранее москвич был отправлен под домашний арест по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.