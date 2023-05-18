Задержан подозреваемый в посягательстве на жизнь инспектора ФСИН на юге Москвы
Подозреваемого в посягательстве на жизнь инспектора ФСИН задержали. Об этом сообщили в четверг, 18 мая, в Telegram-канале прокуратуры Москвы.
— Подозреваемый в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа задержан, — сказано в сообщении.
Отмечается, что в ближайшее время суд с участием прокурора рассмотрит вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника ФСИН. Расследование данного дела находится на контроле в прокуратуре Москвы.
По данным следствия, вечером 17 мая в квартире дома на Кленовом бульваре 18-летний молодой человек напал с ножом на инспектора ФСИН, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшего доставили в больницу.
Инспектор прибыл по адресу в рамках контроля соблюдения решения суда. Ранее москвич был отправлен под домашний арест по делу о причинении тяжкого вреда здоровью.