Эндокринолог Гуреева назвала три пищевые привычки, которые приводят к диабету

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Эндокринолог Антонина Гуреева назвала три «плохие» пищевые привычки, которые могут привести к диабету второго типа.

По словам медика, недостаточное потребление цельного зерна, избыток рафинированного риса и пшеницы и чрезмерное потребление переработанного мяса являются факторами, влияющими на развитие диабета.

По мнению экспертов, 70 процентов случаев диабета второго типа связаны с выбором продуктов питания. Это позволяет предположить, что, скорректировав свой рацион, человек может предотвратить развитие данного заболевания, сообщает портал «МедикФорум».

Врач-эндокринолог Валентин Фадеев рассказал, какие правила необходимо соблюдать диабетикам, чтобы держать под контролем уровень глюкозы в крови. Некоторые пациенты полагают, что смогут уловить колебания сахара по изменению самочувствия. Но, как пояснил медик, это ненадежный метод. Следует использовать глюкометр ежедневно.