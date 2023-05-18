Появились первые кадры сошедшего с рельсов в Крыму поезда

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В Сети появились фотографии вагонов грузового поезда, который сошел с рельсов рядом с Симферополем. Снимки в четверг, 18 мая, предоставил телеканал «Крым 24».

На кадрах видны вагоны с зерном, которые сошли с рельсов. В результате аварии движение поездов на перегоне Симферополь — Севастополь временно приостановили.

На перегоне недалеко от Симферополя сошли с рельсов пять вагонов с зерном, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов. В результате произошедшего никто не пострадал, угрозы экологии также нет.

Причиной схода вагонов грузового поезда рядом с Симферополем назвали «вмешательство посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». В связи с временной приостановкой движения транспорта для пассажиров запустили дополнительные автобусы.