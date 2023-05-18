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Приметы и советы

Названы самые зависимые от импорта отрасли

Ирина Игнатенко
Экономика
Названы самые зависимые от импорта отрасли
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Глава Ассоциации компаний розничной торговли, экс-замглавы Минпромторга Игорь Караваев сообщил, что доля импорта в некоторых отраслях торговли варьируется от 15 до 70 процентов.

Эксперт пояснил, что в непродовольственном сегменте параллельный импорт закрывает потребности покупателей в тех категориях, где без его использования мог возникнуть риск дефицита или резкого увеличения стоимости товаров. Он отметил, что на сегодняшний день от импорта сильно зависят такие секторы, как обувь, бытовая электроника, спорттовары.

Что касается продовольственного сектора, то здесь доля отечественных товаров составляет 90 процентов, передает НСН.

Производство алюминиевых банок в России удалось импортозаместить на 100 процентов. Об этом сообщил директор департамента международной кооперации и лицензирования внешней торговли Минпромторга РФ Роман Чекушов, передает ФАН.

Ранее эксперты назвали два самых популярных автомобиля параллельного импорта.

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