Подозреваемого в нападении на сотрудника ФСИН доставили в СК
Мужчину, которого подозревают в нападении на сотрудника ФСИН га юге столицы, доставили в подразделение Следственного комитета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 18 мая.
По ее словам, сотрудники ведомства приступят к допросу задержанного.
Нападение, о котором идет речь, произошло вечером в среду, 17 мая. Сотрудник ФСИН прибыл в квартиру к подозреваемому по делу о нанесении тяжких телесных повреждений на Кленовый бульвар, чтобы проверить, как тот соблюдает домашний арест. 18-летний молодой человек напал на инспектора с ножом, ранил его и сбежал.
Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Той же ночью беглеца задержали. Теперь его собираются отправить в СИЗО на время расследования.