Подозреваемого в нападении на сотрудника ФСИН доставили в СК

Фото: Пресс-служба ГСУ СК по Москве

Москва, Кленовый бульвар Карта всех событий

Мужчину, которого подозревают в нападении на сотрудника ФСИН га юге столицы, доставили в подразделение Следственного комитета. Об этом «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова в четверг, 18 мая.

По ее словам, сотрудники ведомства приступят к допросу задержанного.

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Нападение, о котором идет речь, произошло вечером в среду, 17 мая. Сотрудник ФСИН прибыл в квартиру к подозреваемому по делу о нанесении тяжких телесных повреждений на Кленовый бульвар, чтобы проверить, как тот соблюдает домашний арест. 18-летний молодой человек напал на инспектора с ножом, ранил его и сбежал.

Пострадавшего госпитализировали. По факту произошедшего возбудили уголовное дело по статье «Посягательства на жизнь сотрудника правоохранительного органа». Той же ночью беглеца задержали. Теперь его собираются отправить в СИЗО на время расследования.