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Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро

Лейла Алиева
Город
Собянин рассказал о первой неделе работы обновленного участка Замоскворецкой линии метро
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин
Москва, метро Автозаводская Карта всех событий

Жители и гости столицы за первую неделю совершили 1,5 миллиона поездок через станции «Автозаводская» — «Орехово» Замоскворецкой линии метро. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Там провели масштабные работы. На перегоне между станциями «Царицыно» и «Кантемировская» построили новые тоннели длиной 270 метров, отремонтировали путевые стены и переходы, уложили новые пути, снизив уровень шума на 30 процентов, — отметил глава города.

Благодаря проведенным работам жители города стали активнее пользоваться удобной пересадкой на БКЛ на станции «Каширская». Кроме того, пассажиры стали меньше тратить времени на дорогу, написал Собянин в своем Telegram-канале.

Участок Замоскворецкой линии метро от «Автозаводской» до «Орехово» открылся 10 мая. В рамках реконструкции специалисты заново построили тоннели при помощи современных технологий. Масштабные работы были выполнены в рекордный срок — менее полугода.

По словам Собянина, необходимость реконструкции была обусловлена тем, что указанная часть Замоскворецкой линии метро находилась «в аварийном состоянии и двигаться по ней уже было невозможно».

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