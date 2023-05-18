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Спектакль «Воскресение» представят на сцене Театра имени Н. В. Гоголя

Полина Пашкина
Общество
Спектакль «Воскресение» представят на сцене Театра имени Н. В. Гоголя
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Москва, улица Казакова, 8А Карта всех событий

На Малой сцене Театра имени Н. В. Гоголя 23, 24 и 27 мая состоятся премьерные показы спектакля «Воскресение» по роману Льва Толстого. Режиссером-постановщиком выступил Павел Пархоменко.

Премьерный показ «Воскресения» приурочат к 195-летию со дня рождения Льва Толстого, которое будет отмечаться в 2023 году.

По сюжету спектакля князь Дмитрий Нехлюдов однажды, находясь в качестве присяжного на судебном заседании, узнает в подсудимой девушку, которую много лет назад он соблазнил и бросил. Это событие станет для него началом пути к духовному преображению.

Премьера городского мюзикла «Маяковский» состоится 18 мая в Театре Луны на Малой Ордынке. Также показы постановки пройдут 19 и 23 мая. Постановка приурочена к 130-летия со дня рождения поэта Владимира Маяковского.

Кроме того, в Москве впервые покажут спектакль «Карлик Нос» пермского «Театра-Театра». 21 июня спектакль презентуют в формате концертной 40-минутной версии в Парке Горького, а с 23 по 28 июня спектакль можно будет увидеть на сцене РАМТа.

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