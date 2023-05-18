Случай сибирской язвы у крупного рогатого скота зафиксировали в Туве

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В Кызылском районе Тувы зафиксировали случай сибирской язвы у крупного рогатого скота. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

— Карантин введен из-за случая заражения крупного рогатого скота особо опасным заболеванием — сибирской язвой. Возбудитель сибирской язвы был выявлен у коровы в личном подсобном хозяйстве местного жителя, — говорится в сообщении.

Ограничения введены в местечке Уш-Хады-Эмектиг вблизи села Целинное Кызылского района. В настоящее время в очаге заражения проводятся санитарно-эпидемиологические и противоэпизоотические мероприятия.

15 марта два случая сибирской язвы выявили в Чувашии. По словам министра здравоохранения республики Владимира Степанова, зараженные пациенты пребывали в состоянии средней степени тяжести.

Как выяснилось 22 марта, это заболевание добралось и до Московской области: мужчина прибыл из Чувашии, он находился под наблюдением врачей. По факту произошедшего было проведено эпидемиологическое расследование. Позже Минздрав опроверг наличие сибирской язвы у двух пациентов в Подмосковье.

Что такое сибирская язва, какие у нее симптомы, насколько она опасна и есть ли риск эпидемии — в материале «Вечерней Москвы».