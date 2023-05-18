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Москвичей пригласили на форсайт-сессию «Строительная площадка будущего»

Евгений Силаев
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Москвичей пригласили на форсайт-сессию «Строительная площадка будущего»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Форсайт-сессия «Строительная площадка будущего» пройдет 19 мая в ГБУ «Мосстройинформ». Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе организаторов мероприятия.

Участникам предлагается создать уникальную «картину будущего» с учетом текущих трендов развития страны. Кроме того, проекты должны способствовать повышению производительности труда и экспорту строительных услуг.

Организаторами мероприятия выступают Департамент градостроительной политики Москвы и Национальный исследовательский университет «Московский государственный строительный университет». Регистрация участников начнется в 09:00.

24 мая в Москве состоится форум «Офицерские традиции чести и достоинства: история и современность». Мероприятие организовано Национальной ассоциацией объединений офицеров вооруженных сил совместно с Общественным советом при Минобороны России.

В столице начался отборочный тур IX Московского чемпионата «Абилимпикс-2023» по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. В соревнованиях примут участие более 1,7 тысячи человек.

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