Минфин предложил сохранить НДФЛ на уровне 13 процентов для работающих удаленно россиян

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Ставка НДФЛ для работающих удаленно россиян будет на уровне 13-15 процентов независимо от налогового резидентства. С таким предложением в четверг, 18 мая, выступил заместитель министра финансов России Алексей Сазанов.

— Вне зависимости от их статуса — российский налоговый резидент, нерезидент — их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15 процентов, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Это также включено в текст законопроекта, — сказал он.

Министерство финансов подготовило окончательную версию законопроекта, вносящего поправки в налоговый кодекс. Изменения затронут тех, кто работает на российские компании по трудовому договору или договору гражданско-правового характера (ГПХ), пишет РБК.

В конце апреля издание «Ведомости» сообщило, что в Министерстве финансов Российской Федерации обсуждают возможность обложения НДФЛ доходов российских блогеров, которые работают за рубежом и пользуются иностранными площадками. Как утверждалось, это решение уже содержится в текущей версии законопроекта.

Госдума 16 мая приняла сразу во втором и третьем чтениях закон, который освободит от налогов выплаты для находящихся в трудной жизненной ситуации студентов колледжей и вузов. Изменения вступят в силу с января 2024 года.