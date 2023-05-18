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Приметы и советы

Гендиректор Utair предупредил о риске остановки трети российских вертолетов

Евгений Силаев
Общество
Гендиректор Utair предупредил о риске остановки трети российских вертолетов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В случае воплощения стресс-сценариев Россия может лишиться до 30 процентов своих вертолетов. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил генеральный директор Utair Андрей Мартиросов.

По его словам, одной из главных проблем являются отсутствие двигателей и проблемы с закупкой комплектующих. Кроме того, поставки деталей могут задерживаться на срок до 300 дней.

— Мы делаем прогноз по своему парку. Если ситуация не изменится, будет остановка 30 процентов. Я думаю, у других операторов ситуация не лучше, — рассказал Мартиросов в беседе с РБК.

Сокращение финансирования авиаперелетов в России приведет к тому, что компании перенаправят свои самолеты на другие маршруты. Такое мнение высказал исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

В свою очередь авиаэксперт Роман Гусаров уточнил, что сокращение объемов государственной поддержки по тем или иным направлениям указывает на отсутствие необходимости субсидировать эти маршруты — люди по ним либо не летают, либо их платежеспособность позволяет летать без дополнительной господдержки.

4 мая стало известно, что авиакомпании начали отменять региональные рейсы из-за сокращения господдержки на 1,5 миллиарда рублей.

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