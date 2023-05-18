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Приметы и советы

Магазины арабского аналога IKEA могут открыться в России

Евгений Силаев
Общество
Магазины арабского аналога IKEA могут открыться в России
Фото: Pexels / Maksim Goncharenok

Арабская сеть Home Box, являющаяся аналогом шведской компании IKEA, может открыть в России свои магазины. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил вице-президент Союза торговых центров стран Ближнего Востока Камел Шабан.

— В настоящее время компания ведет активные переговоры с инвесторами и торговыми центрами России, которые уже выразили заинтересованность в открытии Home Box. Первый магазин может открыться в Москве до конца этого года, — рассказал Шабан.

По его словам, сеть рассчитывает развиваться в российских городах-миллионниках. В перспективе планируется открыть около 20 магазинов в ближайшие пять лет, передает слова Шабана РИА Недвижимость.

Магазин белорусского аналога IKEA Swed House открылся 15 апреля в торговом центре «Щелковский». В нем продаются мебель для кухни, текстиль и прочие аксессуары. Уточняется, что посуда и столовые приборы производятся на фабриках, ранее поставлявших свою продукцию IKEA. Жители столичного района Гольяново были шокированы ценами на товары.

Ушедшие из России зарубежные потребительские бренды могли потерять в общей сложности около двух миллиардов долларов. Некоторые компании решили продать свой бизнес, а другие позднее уходить передумали. Какие бренды вернулись в Россию за последние месяцы, как им это удалось и изменился ли ассортимент — в материале «Вечерней Москвы».

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