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Приметы и советы

Риска распространения птичьего гриппа через продукты нет в Москве

Евгений Белоусов
Город
Риска распространения птичьего гриппа через продукты нет в Москве
Фото: Unsplash

Птичий грипп не передается через яйца и мясо птицы. Об этом в четверг, 18 мая, сообщили в пресс-службе московского комитета ветеринарии.

— Заболевание гриппом выявлено у птиц в дикой фауне, поэтому не несет риска распространения через продукцию птицеводства (мясо птицы и яйца), — передает сообщение ТАСС.

18 мая мэр Москвы Сергей Собянин ввел карантин из-за птичьего гриппа в ряде районов столицы. Таким образом, введен запрет на ввоз и вывоз птиц и инкубационного яйца, заготовка и вывоз кормов для птиц, а также проведение ярмарок.

В Роспотребнадзоре заявили, что угрозы жизни и здоровью москвичей нет. Кроме того, в столице не зафиксировано случаев заражения птичьим гриппом среди людей.

Как отметил начальник отдела сохранения биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров, принятые в Москве меры против птичьего гриппа носят профилактический характер.

В Европе стали опасаться новой пандемии из-за мутации птичьего гриппа. Как появился новый вирус, есть ли у него отличительные симптомы и грозит ли миру очередная глобальная опасность, «Вечерней Москве» рассказала врач-инфекционист Елена Мескина.

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