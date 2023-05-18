Ереванский коньячный завод может прекратить экспорт продукции в Россию

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Ереванский коньячный завод, принадлежащий французской компании Pernod Ricard, может прекратить экспорт своей продукции в Россию. Об этом в четверг, 18 мая, сообщил министр экономики Армении Ваан Керобян.

— Я, конечно, не получал официальной информации, но, кажется, это официально, что Ереванский коньячный завод прекратит экспорт в Россию, — заявил он.

По словам министра, прекращение импорта в РФ создаст проблемы, которые повлияют на закупку винограда, передает РИА Новости.

Pernod Ricard принял решение о прекращении поставок своей алкогольной продукции в Россию 12 мая. К продукции бренда относятся: виски Chivas Regal, Jameson, Ballantine's, водка Absolut, текила Olmeca, ром Havana Club, шампанское Mumm и Perrier Jouet.

В середине апреля шведский производитель водки Absolut решил прекратить экспорт алкоголя в Россию на фоне критики, которая обрушилась на компанию после сообщения о возобновлении поставок. Отмечалось, что компания не сможет полностью предотвратить попадание своей продукции на российский рынок из-за серого рынка сбыта.

О решении прекратить экспорт в Россию The Absolut Company объявила менее чем через неделю после того, как сообщила о возобновлении поставок продукции в страну.